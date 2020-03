Covid hospital al "San Giovanni di Dio", Cuffaro: "Scelta scellerata, stessi errori di Bergamo e Codogno"

"Condivido in pieno la preoccupazione e sono pronto ad intraprendere azioni di lotta serrata nei confronti di scelte scellerate ed incomprensibili. Si stanno commettendo errori commessi a Bergamo e Codogno. Li diffido ad attuare questa scelta e nel caso contrario li denuncio anche penalmente per eventuali fatti o danni causati ai cittadini della provincia di Agrigento". Lo ha scritto e diramato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, in merito al Covid hospital che andrà a nascere all'interno - in aree ben individuate - dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

"Ho ricevuto un appello dall'amico Peppe Alletto e l’ho girato all’onorevole Giusi Savarino ed all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo" - ha aggiunto il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, - . Alletto, chirurgo ospedaliero in pensione di Agrigento ma al momento domiciliaro a Milano, ha scritto - secondo quanto rende noto lo stesso sindaco Silvio Cuffaro - al presidente della Regione, Nello Musumeci, e all'assessore alla Salute Ruggero Razza. "Sicuramente avrete seguito le vicende lombarde: Codogno, Lodi e Bergamo; tutti e tre ospedali generali monoblocco. Gli ospedali che hanno potuto gestire meglio questa emergenza sono state le strutture dotate di padiglioni separati. Ciò ha permesso attraverso un filtro esterno di contenere e governare la diffusione dell'infezione. L'esperienza, anche se di altri, può tornare utile specialmente se si è consapevoli di non potere sopportare il carico e sono sufficienti accorgimenti che hanno dimostrato di contenere la diffusione, ma ancor di più di ridurre il tasso di mortalità. Alla luce di queste piccole considerazioni, vi supplico, - ha scritto il medico agrigentino - per il bene che volete dei nostri concittadini, non fate gli stessi errori. Identificate strutture ospedaliere da potere destinare in via esclusiva al trattamento di questi pazienti. Non conosco altre realtà se non quella di Agrigento. L'ospedale di Agrigento essendo un monoblocco, sarebbe un disastro".

