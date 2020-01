Ubriaco tenta d'aggredire una donna, il marito lo immobilizza sul selciato

Ubriaco ingiuria e tenta di aggredire una donna. Il marito, con nonchalance, lo inchioda sul selciato e lo rende inoffensivo. Protagonisti, loro malgrado, di quello che è accaduto nei pressi di piazza Rosselli ad Agrigento sono stati dei turisti.

La coppia dopo una serata trascorsa per le vie della città prima e in un ristorante dopo, ad una certa ora, ha deciso di far rientro nella struttura ricettiva dove erano alloggiati. I coniugi hanno chiamato un taxi e la loro serata di svago, in teoria, s’era conclusa. Proprio nella zona di piazza Rosselli sono stati però avvicinati da un giovane agrigentino che era visibilmente ubriaco. La coppia ha, naturalmente, provato ad ignorare il ragazzo che però – offuscato dall’alcol – ha iniziato ad ingiuriarli senza alcun motivo. All’improvviso, il giovane avrebbe tentato di aggredire la donna. Il marito, istintivamente, s’è messo davanti e, in una manciata di secondi, ha bloccato e inchiodato sul selciato – rendendolo, di fatto, inoffensivo - il giovane agrigentino. E’ stata chiamata la polizia che ha identificato il giovane agrigentino, già protagonista anche nel recente passato di disordini. Spetterà alla coppia di turisti – in vacanza, negli ultimi giorni, nella città dei Templi – valutare e decidere se procedere ad una querela di parte o meno.