Imbocca contromano la statale 640, provoca incidente e scappa

Imbocca contromano la statale 640, provoca un incidente con una Fiat Punto e s'allontana rapidamente senza neanche prestare soccorso. E' accaduto, nella notte fra sabato e domenica, nei pressi della rotonda "Degli scrittori". Quanto è avvenuto lungo quel tratto di statale Agrigento-Caltanissetta non è il primo caso, né verosimilmente sarà l'ultimo.

Proprio nei pressi della rotonda di San Pietro, davanti al distributore di carburante, in passato si sono registrati - e in pieno giorno - altri incidenti stradali. Ma auto contromano sono state segnalate anche all'altezza del viadotto Rocca Daniele, al bivio per Favara ed Aragona Caldare e, ancora più avanti, fra Racalmuto e Canicattì. Alcuni degli automobilisti "disattenti" sono stati pizzicati dalla polizia Stradale. Altri, come nell'ultimo caso: in cui s'è anche registrato un incidente, invece sono riusciti a dileguarsi.