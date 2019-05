Mozzarelle, salumi e pane ... ma anche polipi, seppie e spada trasportati in modo sbagliato: raffica di multe

Trasportava mozzarelle, salumi e yogurt nonostante l'impianto refrigerante non funzionasse. Un altro mezzo è stato pizzicato mentre trasportava pane in recipienti privi di coperchio e quindi, di fatto, inidonei. Poi è stato trovato anche un furgone che trasportava prodotti ittici senza alcuna autorizzazione e senza alcun impianto frigo e infine un trasportatore di prodotti agricoli è stato sanzionato per i tempi di guida.

Negli ultimi giorni, lungo le strade statali 640 e 115, nei pressi di Agrigento, Porto Empedocle, Licata e Sciacca, i poliziotti della Stradale - che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale - hanno sviluppato una serie di controlli mirati proprio sui mezzi che si occupano del trasporto di sostanze alimentari. Diverse le contravvenzioni che sono state elevate. Al conducente del veicolo che trasportava mozzarelle, salumi e yogurt - che avrebbero dovuto viaggiare a temperatura controllata - è stato fatto un verbale di mille euro. A quello che trasportava pane in contenitori inidonei, una multa da 100 euro. Al conducente del furgone carico di pesce spada, orate e polipi sono state elevate sanzioni per un totale di 3.500 euro. Il mezzo è risultato non idoneo al trasporto perché mancante dell'impianto refrigerante e perché in difetto della necessaria documentazione. Stessa mancanza - quella della documentazione appunto - che è stata riscontrata in un altro veicolo utilizzato per il trasporto di seppie, pesce spada e calamari. In questo caso i poliziotti della Stradale hanno elevato sanzioni per un totale di 2 mila euro.

Infine, un trasportatore di prodotti agricoli è stato sanzionato per i tempi di guida e per il superamento dei limiti di velocità, in base alla tipologia del veicolo. Velocità che è stata desunta dal cronotachigrafo. La sanzione elevata è stata di circa 200 euro.