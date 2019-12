Shopping natalizio ed eventi sportivi dei bimbi: polizia in prima linea per garantire sicurezza

Detto, fatto. Fra i centri commerciali "Città dei Templi" e "Le Vigne" sono in servizio - un vero e proprio presidio, indispensabile per garantire sicurezza - gli agenti della Questura di Agrigento, quelli del commissariato di Canicattì e del reparto Mobile. Natale è alle porte e la corsa allo shopping è iniziata. Fra le varie gallerie dei due centri commerciali non è difficile imbattersi nei poliziotti. Con discrezione, gli agenti - basta già la loro presenza - provano a frenare i rischi di furti, rapine e scippi: i reati che tradizionalmente – lo dicono le statistiche – nel periodo delle festività natalizie aumentano.

Grande lo sforzo della polizia di Stato per garantire serenità, in questo periodo, su tutto il territorio. Ben interpretando lo slogan “Esserci sempre”, i poliziotti della sezione Volanti – questa mattina – sono stati presenti anche nei centri di aggregazione sportiva dei più piccoli. E questo per evitare – hanno reso noto dalla Questura - pericolosi avvicinamenti da parte di malintenzionati. Presenti quindi lungo le strade dello shopping, ma accanto anche ai più piccoli. Uno solo l’obiettivo: garantire sicurezza.