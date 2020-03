A zonzo senza alcuna autorizzazione, più di 50 le denunce di polizia e carabinieri

I controlli di polizia e carabinieri – tanto in centro quanto lungo le principali strade statali che gravitano attorno al capoluogo – anche ieri sono andati avanti. Rastrellamenti e verifiche si sono fatti più intensi ieri proprio perché era sabato e dunque il rischio concreto – durante le ore del giorno – era che molte persone uscissero, per un motivo o per un altro di casa e che la sera giovani e meno giovani si incontrassero da qualche parte. I carabinieri e la polizia di Stato, nell’arco di un paio di giorni di controlli, hanno denunciato una cinquantina di persone per inosservanza al provvedimento d’autorità.

Ben 15, ad opera dei militari dell’Arma, sono stati gli agrigentini finiti nei guai – con a carico, appunto, una denuncia alla Procura della Repubblica – nella sola giornata di venerdì. Ieri, lungo la statale 115, all’altezza di Porto Empedocle, erano presenti più pattuglie della polizia Stradale. Sia agli automobilisti che a quanti sono stati sorpresi a circolare a piedi, i poliziotti hanno naturalmente chiesto l’autocertificazione per appurare se fossero o meno legittimati ad essere fuori casa.

Queste autocertificazioni – sono centinaia e centinaia quelle acquisite da tutte le forze dell’ordine – verranno vagliate, se ne stanno occupando gli uffici, a campione. E dunque non è escluso che il numero delle persone deferite possa sensibilmente lievitare. In prima linea, intervenendo anche per segnalazioni mirate, anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Anche questi agenti – così come quelli dei commissariati – continuano a lavorare giorno e notte, senza alcuna tregua.