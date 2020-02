Auto senza assicurazione, posteggiate nelle aree per disabili e guidate da ubriachi: raffica di sequestri e denunce

Senza assicurazione. Ben 32 veicoli e un autobus di linea extraurbana sono stati trovati, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, senza alcuna copertura assicurativa. Tutti sono stati sequestrati. Così come sono stati sospesi dalla circolazione stradale - per mancata revisione - altri 16 mezzi. Ma sono stati trovati anche ben 10 ubriachi al volante: sono scattate denunce e ritiro immediato delle patenti di guida. Per non parlare poi di quanti hanno lasciato l'auto parcheggiata nei posti riservati ai disabili. Quindici le rimozione fatte eseguire.

Non poteva che chiamarsi "Carnevale sicuro" la maxi operazione che è stata realizzata, nelle ultime ore, dai poliziotti della sezione Volanti che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino. Agenti che hanno intensificato i controlli - visto la crescente affluenza di persone in città - su disposizione del questore Rosa Maria Iraci. Di fatto, è stata realizzata una maxi attività di prevenzione a carattere generale e di servizi di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi a rischio. E per farlo è stata anche aumentata la visibilità della polizia di Stato. Non c'è stato un solo agrigentino che, specie nella giornata di ieri, non si chiedesse "cosa era capitato in città?". Domanda legittima visto che, ad ogni angolo: da San Giusippuzzu fino alla Valle dei Templi, c'erano pattuglie su pattuglie.

Nel corso dei servizi di perlustrazione, le Volanti hanno svolto ben 430 posti di controllo durante i quali sono stati identificati di 1.846 persone e sono stati controllati 14.568 veicoli. Oltre ai sequestri e alle denunce sono state contestate - sempre agli automobilisti - 74 violazioni al codice strada della strada e sono stati decurtati ai trasgressori 140 punti.

L'attività preventiva e repressiva è stata svolta con il prezioso ausilio del sistema “Mercurio”: la piattaforma tecnologica della polizia per il controllo del territorio, dotata di una telecamera esterna, dotata di zoom ottico 36x, per la video sorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe, che consente di contestare immediatamente la mancanza della copertura assicurativa.