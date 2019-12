"Stipulò un contratto con l'Enel a nome di un anziano": condannato

La Corte di Cassazione ha confermato il pronunciamento della Corte d'appello di Palermo dello scorso 14 gennaio: condannato a 8 mesi di reclusione per truffa e sostituzione di persona. La sentenza è stata emessa a carico di Ivan Daniele Losi, 45 anni di Agrigento, che è stato difeso e rappresentato dall'avvocato Monica Malogioglio. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Secondo l'accusa, l'uomo aveva stipulato un contratto di fornitura energetica, con l'Enel, per la sua abitazione indicando i dati anagrafici di un anziano con il quale aveva - come badante - un rapporto di lavoro. A formalizzare denuncia, alla stazione dei carabinieri, fu proprio l'anziano.

A Losi, nelle scorse settimane era stata data la possibilità - dal magistrato di Sorveglianza - di scontare a casa delle pene per fatti diversi. Misura poi revocata e, dunque, il trasferimento del 45enne al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa.