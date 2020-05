Tre nuovi contagi in 24 ore: il Covid-19 torna a Raffadali e Ravanusa, ma arriva anche a Santa Elisabetta

Tre nuovi casi di Covid-19 nell'arco di 24 ore. Dopo una settimana piena dall'avvio della "fase 2", proprio quando si cominciava a sperare nella cosiddetta normalità, la ventata d'ottimismo - per l'Agrigentino - viene smorzata dai nuovi tamponi positivi. Il Coronavirus è arrivato anche in realtà dove fino ad ieri non esisteva: Santa Elisabetta. Ma è tornato a farsi largo, purtroppo, in un Comune - Raffadali - dove i precedenti tre infettati erano già tutti guariti. E poi s'è registrato, appunto, un nuovo contagio anche a Ravanusa. I tre nuovi infettati dal virus sono stati posti tutti in quarantena domiciliare. Il dato relativo - fornito dall'Asp di Agrigento - è infatti tornato a salire: ieri in quarantena c'erano 16 persone, oggi ce ne sono invece 19. Il numero dei contagiati complessivi - da quando è scoppiata la pandemia - sale dunque a 131: ieri erano 129.

I referti dei test, oggi, acquisiti dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sono stati 140: si è arrivati, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a complessivi 5.717 tamponi eseguiti e refertati. Restano fermi - a sei - i ricoveri, mentre due sono gli agrigentini che si trovano in strutture lowcare. Fermi anche, ma il numero è decisamente importante, anche i guariti: ben 91.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Santa Elisabetta, fino ad oggi, non s'erano registrati casi positivi. L'esito, inaspettato (anche perché la paziente è asintomatica), è arrivato per una quarantenne che lavora, anche lei, all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. E' stata, come da protocollo, subito avviata l'indagine epidemiologica per i familiari e tutti i contatti diretti del paziente. Ravanusa è passata invece dai 4 contagiati di ieri ai 5 di oggi: 2 persone sono fuori pericolo e altre tre risultano essere ancora in trattamento. E poi c'è il nuovo caso - un dipendente dell'azienda ospedaliera di Agrigento, per come ha reso noto il sindaco Silvio Cuffaro, - di Raffadali che sembrava, come realtà, essere uscita fuori dal tunnel Covid-19 e invece vi è nuovamente riprecipitata.