Commercio, il Comune assegna nuove aree: ecco come presentare istanze

Una l’area da assegnare lungo la via Imera, due quelle dove si tiene il mercato del venerdì, una invece nei pressi del campo sportivo “Esseneto” e due in via 25 Aprile. Il Comune di Agrigento, con un avviso pubblico, ha fatto sapere che sono in assegnazione – per concessione d’uso – questi spazi. Una assegnazione temporanea e stagionale sulla base del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Potranno partecipare alla selezione, le imprese interessate purché in possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività commerciali e in possesso dei requisiti professionali. Le domande per l’assegnazione dei posteggi dovranno arrivare entro 15 giorni al secondo settore – servizio Attività produttive - del Comune e dovranno essere complete di marca da bollo di 16 euro.