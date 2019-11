Tirocini dell'Unicusano a palazzo dei Giganti: pronta la convenzione

Lo schema di convenzione e il disciplinare dei rapporti sono stati approvati. Il Comune di Agrigento ospiterà i tirocini dell’Unicusano: università degli studi Nicolò Cusano. Il Municipio della città dei Templi si è impegnato, in forza della convenzione, a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti: finalità, contenuti, tempi e modalità.

Terminato il tirocinio, il Comune rilascerà ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore. Oltre alla valutazione finale, il Comune ospitante consegnerà al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di legge. Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell’università degli studi Nicolò Cusano – telematica Roma – iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrale, ai master universitari, ai corsi di dottorato con l’obiettivo di offrire l’opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo .

La convenzione fra palazzo dei Giganti e l’università durerà tre anni e sarà rinnovabile tacitamente.