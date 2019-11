Stabilizzazione dei precari, i sindacati sospendono lo sciopero dei precari

Il rendiconto del 2018 è stato approvato. E' in corso, attualmente, la seduta di Giunta durante la quale si dovrebbe provvedere al necessario completamento dell'iter per l'approvazione degli ulteriori strumenti contabili e del piano triennale del fabbisogno del personale. E' sulla base di questi presupposti che, negli ultimi minuti, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno sospeso lo sciopero indetto per domani. L'astensione dei lavoratori precari era stata proclamata perché la mancanza di questa documentazione ostacolerebbe la stabilizzazione dei contrattisti al Comune di Agrigento.

Lo stato di agitazione permane - rendono noto dai confederali - e rimaniamo in attesa di notizie in merito alle procedure di stabilizzazione e attendono la fine della vertenza che darà loro certezze occupazionali e finanziarie.