Segretario generale del Comune, Rizzo va in pensione: arriva Iacono

Andrà in pensione il primo di maggio. Pietro Rizzo, attuale segretario generale del Comune, è pronto a lasciare "per raggiunti limiti di servizio" palazzo dei Giganti dove si era insediato - nominato dal sindaco Lillo Firetto che lo conosceva bene visto che Rizzo era stato segretario comunale a Porto Empedocle - nel giugno del 2015. Il "suo" posto verrà preso da Michele Iacono.

All'inizio dello scorso marzo, il Comune ha avviato l'iter per arrivare alla nuova nomina. Ben 20 le manifestazioni di interesse alla nomina arrivate a palazzo dei Giganti. La scelta è ricaduta su Michele Iacono, già segretario generale in servizio al Comune di Porto Empedocle e di Aragona "il quale evidenzia - ha scritto il sindaco Lillo Firetto - importanti esperienze di lavoro e il possesso di adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che dispongono, ritenendolo coerente con le linee programmatiche dell'attuale amministrazione, per la totale idoneità dell'interessato a coprire l'ufficio di segreteria in questo Comune".