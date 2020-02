Centro, Maddalusa e Montaperto: ecco i nuovi toponimi proposti

Una via per Rosa Louise Parks, l'attivista americana simbolo del Movimento per i diritti civili. Ma anche via Apelle Politi, via Gian Campione e via Vincenzo Campo. Sono quattro i nuovi toponimi che sono stati proposti – con tanto di deliberazione della Giunta, sindaco Lillo Firetto in testa, - per la città di Agrigento.

L’attribuzione del toponimo “Via Rosa Louise Parks” riguarda l’area di circolazione che va dalla via Zante alla via Ruggero De Amicis, già denominata via Guido Calvalcanti. Quello di via Apelle Politi, invece, la strada che va dalla via Ulisse alla campagna in contrada Maddalusa, al momento priva di denominazione; quello di via Gian Campione alla strada che va dalla via Empedocle alla via Vallicaldi - piazza Ravanusella, al momento denominata Traversa Ortolani. Il toponimo via Vincenzo Campo è stato, infine, proposto per l’area di circolazione già denominata via Milano che si trova nella frazione di Montaperto.