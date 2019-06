Bilancio, c'è l'equilibrio finanziario: scongiurato il dissesto

Si partiva da uno squilibrio di oltre 4 milioni di euro, ma, adesso, il disequilibrio individuato nel bilancio 2019 del Comune di Agrigento pare sia stato raddrizzato.

Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco Lillo Firetto con un post dai toni "neomelodici" e con tanto di hashtag creativi. "Una lunga maratona - dice -. In qualche fase drammaticamente estenuante. A notte alta abbiamo finalmente varato l'atto di riequilibrio da proporre al Consiglio. Un traguardo dato per impossibile solo 15 giorni fa. Conquistato con razionalizzazioni e lotta all'evasione nonostante i continui tagli dello Stato e Regione. Un traguardo senza macelleria sociale - specifica -. Il percorso complicato del risanamento non è affatto concluso. Andiamo avanti!".

Il contenuto effettivo della proposta lo si conoscerà solo nei prossimi giorni, con il timore del Consiglio comunale di dover cimentarsi in una improbabile "maratona" per l'adozione del provvedimento, che al momento non è stato nemmeno inviato ai consiglieri perché lo possano leggere prima di doverlo votare.