Lavoratori stabilizzati, il Comune vuole aumentare le ore: ecco come fare

Il Comune di Agrigento intende procedere all’aumento a 25 ore settimanali dell’orario contrattuale del personale già appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili, stabilizzato a tempo indeterminato e parziale. Per farlo, l’ente ha “necessità di acquisire da parte di ciascun dipendente interessato – hanno scritto da palazzo dei Giganti – la manifestazione di disponibilità all’incremento delle ore del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino a 25 ore settimanali”.

La manifestazione di disponibilità va – secondo quanto è stato reso noto dal dirigente del settore Servizi finanziari - redatta in carta semplice e sottoscritta e dovrà arrivare al Comune di Agrigento, in piazza Pirandello, entro e non oltre il termine di tre giorni. La richiesta può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo di palazzo dei Giganti, ma può anche essere inviata tramite Pec all’indirizzo: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it oppure semplicemente via mail all’indirizzo: ufficio.personale@comune.agrigento.it .