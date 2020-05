Versa 4 mila euro d'anticipo per l'auto dei sogni, il sito è clonato: truffato 50enne

Trova l’Audi dei suoi sogni ad un prezzo vantaggioso. Contratta un poco sulla vendita e poi, senza pensarci due volte, effettuata – come anticipo – il bonifico da 4 mila euro. Quella macchina, ad Agrigento, non arriverà però mai e dopo aver atteso e cercato spiegazioni, il cinquantenne riesce a mettersi in contatto con i responsabili della concessionaria. La scoperta è stata, per lui, letteralmente scioccante.

L’annuncio-trappola, nel quale s’era imbattuto facendo la compravendita, rimandava ad un sito internet farlocco. Un sito internet che, di fatto, aveva clonato quello autentico della concessionaria dove venivano rivendute auto comprate all’asta. L’agrigentino s’è infatti sentito dire che quell’Audi, per cui aveva fatto il bonifico, non era neanche in vendita a quel prezzo: 10 mila euro. Al cinquantenne, ormai preda della rabbia, non è rimasto altro da fare che correre all’ufficio denunce della Questura (si trova alla caserma Anghelone) e raccontare la truffa online subita. I poliziotti hanno raccolto ogni dettagli e l’incartamento è stato trasmesso alla Postale che proverà a identificare i balordi.