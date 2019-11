Manutenzione straordinaria a Santa Marta, aggiudicato appalto per l'asilo nido

La manutenzione straordinaria è stata aggiudicata. Il complesso di Santa Marta, nel centro storico di Agrigento, avrà, a lavori eseguiti, un asilo nido che rispetta gli standard di legge. Il Municipio, per l’esecuzione degli interventi, aveva impegnato una somma complessiva di 73 mila euro.

Sei le ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto per occuparsi della manutenzione straordinaria e, fra queste, anche la Essequattro Costruzioni di Favara che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa. Il ribasso offerto da questa impresa è stato del 40,89 per cento. L’affidamento dei lavori è stato, dunque, fatto per l'importo complessivo di 45.831,72 euro, di cui: 35.962,06 euro per gli interventi e 9.869,66 euro per somme a disposizione dell'amministrazione. Nelle ultime ore, l’aggiudicazione è divenuta definitiva e dunque molto presto a Santa Marta verrà aperto il cantiere per adeguare il complesso e farne un asilo nido che rispetta, a pieno, gli standard di legge.