"Coltivava in casa due piante di marijuana": 48enne condannato

Il gup del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha condannato il 48enne agrigentino Simone Castagna ad un anno e quattro mesi di reclusione: tanto quanto aveva chiesto il pubblico ministero Gloria Andreoli.

La pena è stata sospesa e subordinata ad attività di pubblica utilità da prestarsi presso il Comune di Agrigento per 2 mesi: due ore per cinque giorni alla settimana. Il quarantottenne dovrà occuparsi di verde pubblico.

L'agrigentino fu arrestato nel settembre del 2018 quando, durante un controllo, i carabinieri lo trovarono in possesso a casa propria, in piazza Ravanusella, di due piante di marijuana per un totale stimato di circa 300 grammi di "erba".

Castagna ha sempre sostenuto che coltivava le piantine, nel centro storico, per uso personale. L'imputato è rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Re che ha chiesto assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, la lieve entità del fatto.