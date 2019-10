Sniffano cocaina fra i vicoli del centro, realizzato un video: lo sdegno degli abitanti

Immortalati, in un video realizzato con uno smartphone, mentre sniffano cocaina in vicolo San Pietro: nei pressi della centralissima via Atenea. Si tratta di un ragazzo e due ragazze che dopo aver consumato la "roba" tornano nel popolo della notte, quello della movida agrigentina. E' accaduto tutto, stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, alle 2,30 circa di sabato notte. E quel video amatoriale ha fatto sollevare un coro di proteste e sdegno da parte dei residenti della zona. "C'è un consumo sfrenato di alcolici e droga, schiamazzi, inciviltà e degrado" - segnalano gli abitanti - .