"Venne trovato in possesso di 93 grammi di cocaina", ammesso al rito abbreviato

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha ammesso il rito abbreviato per il processo a carico di Mario Lo Zito, 46 anni di Agrigento, arrestato lo scorso novembre perché trovato - secondo l'accusa - in possesso di 93 grammi di cocaina. Il processo inizierà il 16 settembre.

Lo Zito è rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Re. L’uomo era stato arrestato dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Sarebbe stato trovato in possesso di 93 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana. "La “roba” avrebbe potuto fruttare circa 9 mila euro. I poliziotti delle "Volanti", allora, effettuarono una raffica di controlli e perquisizioni. E a dargli man forte anche "Tasko": l'unità cinofila della Guardia di finanza.