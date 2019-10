Cittadinanza onoraria a Dispenza e Auriemma, votazioni infruttuose

Si sono rivelate infruttuose invece le votazioni per attribuire la cittadinanza onoraria di Agrigento anche all’ex questore Maurizio Auriemma e all’ex prefetto Filippo Dispenza.

La cittadinanza onoraria all’ex questore Auriemma è stata proposta "quale riconoscimento e gratitudine per l'impegno e la tenacia profusi, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza di questa terra e affinché non vada disperso il contributo fornito al mantenimento di una convivenza sicura. Per avere instaurato con la città e con la gente un legame profondo che ha consentito alla nostra comunità di acquisire una accresciuta percezione di tranquillità e per avere dimostrato, fin dall'insediamento particolare attenzione per la cultura e il patrimonio artistico e storico di Agrigento, non mancando mai di decantarne la rilevanza nello scenario nazionale e internazionale".

Stessa onorificenza, non ancora approvata dall’Assise appunto, era stata proposta per l’ex prefetto Dispenza: "Figura di grande spessore umano e professionale, nel corso della sua brillante carriera ha sempre servito le Istituzioni con alto senso di responsabilità, a presidio della legalità, bene fondante della democrazia, divenendo autorevole punto di riferimento per i cittadini ed esempio per la collettività. Benché trasferitosi da ragazzo a Torino, ha sempre portato con sé la natia Agrigento e la Sicilia, il cui straordinario patrimonio umano, culturale e civile e la cui dignità ha sempre cercato di diffondere durante lo svolgimento delle proprie funzioni a tutela della comunità nazionale ed internazionale, affermando con orgoglio la propria sicilianità”.

Attribuita invece la cittadinanza onoraria a sir Rocco Forte.