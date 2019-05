Cimitero di Piano Gatta, il Comune pronto a sostituirsi alla ditta

Le salme in attesa sono ancora 36 e il timore, concreto, è che con l'aumento delle temperatura la situazione degeneri in una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Così il Comune di Agrigento si sta attivando per cercare di approfittare della "finestra" creata dall Tar che al momento ha respinto la richiesta della ditta "Global service" di sospendere la revoca del gestore per assenza di certificazioni adeguate per realizzare i lavori per conto di un ente pubblico, rinviando però nel merito tutto a dicembre.

Subito dopo il pronunciamento dei giudici amministrativi Palazzo dei Giganti ha incontrato i dirigenti al ramo e ha chiesto loro un percorso praticabile che sarà, sostanzialmente, lo stesso che si stava seguendo a febbraio, quando il Tar bloccò tutto una prima volta. Si convocherà quindi la società "Consital", che è componente della medesima Ati della "Global service", per chiedere se questa è interessata o no a subentrare. Se la rispsota sarà negativa il Comune potrebbe valutare di intervenire in modo sostitutivo, anche perché l'aumento delle temperature con l'arrivo dell'estate potrebbe rendere necessarie procedure d'urgenza per far rientrare una possibile emergenza sanitaria.