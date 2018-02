"Chiede un passaggio a un suo conoscente, lo malmena e gli ruba la macchina": arrestato 24enne

Chiede un passaggio ad un suo conoscente e, una volta dentro l'abitacolo, lo malmena e gli porta via l'autovettura. La polizia di Stato, stanotte, dopo aver raccolto l'Sos e dopo aver avviato l'attività investigativa, ha arrestato in flagranza di reato Alessandro Rizzo, 24 anni, di Agrigento. Al giovane sono state contestate le ipotesi di reato di rapina e rifiuto dell'accertamento dello stato d'ebbrezza.

Secondo quanto è stato ufficialmente ricostruito dalla polizia di Stato, ieri sera è giunta al 113 una richiesta di soccorso da parte di un agrigentino che riferiva di essere stato aggredito da un giovane, suo conoscente, che, dopo averlo malmenato, si era impossessato della sua auto: una Fiat Punto.

Le pattuglie della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento hanno prima soccorso il malcapitato, che è stato giudicato guaribile in pochi giorni, e subito avviato una breve ma intensa attività di ricerca dell'autore della rapina. I poliziotti delle "Volanti" - coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli - hanno dunque rastrellato l'intero territorio comunale e sono riusciti a rintracciare, in contrada Maddalusa, mentre sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza alcolica, il ventiquattrenne agrigentino.

Ventiquattrenne che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, il Pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari e pertanto il giovane è stato accompagnato - dalla polizia di Stato - nella sua abitazione.