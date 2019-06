Raid vandalico in centro storico, identificati i 5 teppisti: sono spagnoli

Sono stati identificati, grazie alle telecamere di video sorveglianza. Verranno denunciati alla Procura e il legale di fiducia del ristoratore agrigentino, l'avvocato Marco Patti, si è attivato per scrivere una lettera di proteste e chiedere il risarcimento danni alla Spagna. Perché sono spagnoli i cinque giovani che, alle 6,30 di domenica mattina, hanno danneggiato alcuni vasi - uno è stato addirittura mandato in frantumi - sistemati, con tanto di piante ornamentali, in via Celauro: nel centro storico di Agrigento.

I cinque giovani, stando a quanto riporta il quotidiano La Sicilia, sarebbero stati ospiti di un B&B della zona e dopo aver passato la notte a bere nei vari locali della città, al momento del rientro nella struttura ricettiva si sarebbero lasciati andare a gesti teppistici.