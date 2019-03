Allarme spaccio nel centro storico: sequestrata anche "l'eroina dei poveri"

Non soltanto hashish ed "erba". Ma anche delle pasticche - uno psicofarmarco della categoria di ansiolitici e antiepilettici - che se associate ad alcol producono effetti ritenuti simili a quelli dell'eroina. Si fa sempre più allarmante e complesso il giro delle sostanze stupefacenti, o simili, che circolano nel centro storico di Agrigento.

Durante uno degli ultimi blitz, messi a segno dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, gli agenti - fra piazza Ravanusella e via Vallicaldi - hanno sequestrato altri 10 grammi di hashish. Ma non soltanto. I poliziotti hanno scovato anche uno psicofarmaco - costa molto poco ed è con prescrizione medica facilmente reperibile in farmacia - che se associato all'alcol produce effetti simili a quelli dell'eroina. E' come se fosse "l'eroina dei poveri". Ma è stata, a Roma per la precisione, anche definita come la "nuova droga da strada".

Un mix - quello fra lo specifico psicofarmaco e l'alcol - che lo rende anche fatale.

I controlli fra piazza Ravanusella e la via Atenea, passando per le vie Cannameli, Boccerie e Vallicaldi, andranno naturalmente avanti - così per come è stato deciso anche durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura - con sistematicità fino a quando il fenomeno, allarmante, dello spaccio di stupefacenti e dei dissidi fra diverse comunità di immigrati non si fermeranno.