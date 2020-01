Aggredito alle spalle, strattonato e rapinato: portato via il portafogli a parrucchiere

E’ stato aggredito alle spalle, strattonato, gettato per terra e rapinato. In due, con il volto parzialmente travisato da cappucci e giubbotti, hanno portato via – erano le 19,30 circa di domenica, nei pressi di piazza San Francesco, - il portafogli ad un parrucchiere agrigentino quarantenne. All’interno del portafogli c’erano 30 euro circa, i documenti e la carta bancomat. La vittima della rapina, nonostante lo choc, ha subito bloccato il bancomat ed ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Del caso di microcriminalità, già dalla serata di domenica, si stavano occupando – dopo essere intervenuti – i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Il parrucchiere quarantenne ha rifiutato le cure mediche: nonostante lo choc, la rabbia e qualche graffio – per fortuna – non è rimasto ferito seriamente. A quanto pare l’agrigentino non avrebbe sentito, né visto, arrivare i due malviventi. Non li avrebbe sentiti arrivare perché stava percorrendo la strada con le cuffiette nelle orecchie: stava semplicemente camminando e sentendo musica. I carabinieri hanno avviato subito le indagini per provare ad identificare i due balordi che, per una manciata di euro, hanno messo a rischio il 40enne.