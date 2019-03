Progetto "Girgenti", il via ai lavori rinviato di almeno un altro anno

Il progetto di riqualificazione "Girgenti" e il "bando Periferie" sono ancora "vivi e vegeti", ma i tempi di avvio delle opere si allungano in modo ad oggi incontrollabile.

La Giunta comunale ha votato, giusto ieri, la nuova convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che, di fatto, rimette in moto il meccanismo di finanziamento per il capoluogo che rientra nella maxi categoria dei progetti che si trovavano oltre la 24esima posizione nella graduatoria nazionale (questi già finanziati). Un documento che già di per sè rinvia almeno al 2020 l'orizzonte temporale del progetto anche senza considerare la vera e propria incognita creata da una specifica voce della convenzione, la quale stabilisce che il Governo non garantirà la copertura dell'anticipo del 20% dei lavori, che dovranno essere stanziati dai Comuni.

Un problema serissimo, non tanto per i soldi in sè (si tratta di anticipare quanto poi lo Stato verserà) ma perché serve prima l'approvazione del documento finanziario previsionale e oggi il municipio ha un arretrato di ben 3 bilanci prima di poter arrivare al previsionale 2019. Questo potrebbe dilatare e non di poco i tempi necessari per far partire i lavori.