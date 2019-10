Crepe e lesioni alle pareti, disoccupato 60enne rischia lo sgombero

I vigili del fuoco accorrono, nel centro storico di Agrigento, per una forte puzza di gas. A segnalare l’insolito, e sempre più forte odore, sono stati alcuni residenti che hanno indicato ai pompieri anche l’abitazione da dove l’odore proveniva. Ed effettivamente, in quell’abitazione il gas lasciato – verosimilmente inavvertitamente – aperto c’era. Ma c’erano anche delle crepe e delle lesioni sulle pareti della residenza, nonché delle pessime condizioni igienico-sanitarie. A fare la scoperta sono stati proprio i pompieri e gli agenti della polizia municipale dopo che hanno evitato una possibile deflagrazione e hanno portato fuori dalle mura domestiche la bombola del gas.

Preso atto del degrado e dei concreti rischi in quell’abitazione del centro storico, s’è subito messa in moto la macchina delle notifiche fra un ufficio e l’altro. Al proprietario, un disoccupato sessantenne di Agrigento, nelle prossime ore, potrebbe essere notificato – solo dopo i sopralluoghi del personale specializzato di palazzo dei Giganti - un ordine di sgombero e di messa in sicurezza con il ripristino dei luoghi. Ma, in prima battuta, l’ordinanza di sgombero appunto che serve per tutelare la sua stessa incolumità. Trattandosi, a quanto pare, di un agrigentino in difficoltà dovrà – anche in questo caso verosimilmente – pensarci il Comune a garantire la pubblica incolumità.