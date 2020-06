"Struttura inadeguata e in pieno centro": Firetto chiede la chiusura del centro d'accoglienza

"Le scene viste al Villaggio Mosé, che comprensibilmente hanno allarmato la popolazione della zona, non devono più ripetersi. I vertici di Governo, che hanno previsto le misure da adottare per i migranti, devono trovare soluzioni più idonee. Non può essere messa a repentaglio la sicurezza di una città che da molto più di un mese non registra casi di Covid 19. Non può essere turbata un'intera comunità da comportamenti irresponsabili. Il centro di accoglienza di Viale Cannatello va immediatamente chiuso perché in struttura inadeguata e in pieno centro abitato". Lo ha scritto il sindaco di Agrigento Lillo Firetto in merito ai casi di fuga dalla struttura d'accoglienza di viale Cannatello. Dopo la mobilitazione del sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, che chiede reputando "non idonea la struttura di Villa Sikania" ne chiede - assieme all'amminstrazione e alla città - la chiusura, arriva anche la presa di posizione, netta e chiara, del primo cittadino di Agrigento.

E' stata avviata, fra l'altro, nelle ultime ore, anche una raccolta firme - da parte dei cittadini - per chiedere ufficialmente la chiusura della struttura.

"Stop al centro d'accoglienza situato al viale Cannatello - viene scritto nella raccolta firme - . Solamente in pochi giorni, tanti 'evasi' e la paura di ritrovarseli a casa. Cerchiamo di unirci tutti - viene lanciato l'appello nella raccolta firme sul web - ribellandoci a questo scempio!!".