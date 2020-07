Autolesionismo e falso allarme fughe: apprensione pure al centro d'accoglienza di Ciavolotta

Non soltanto il centro d'accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana e quello di via Don Luigi Sturzo di Casteltermini. Anche nella struttura "Casa dei gabbiani" in contrada Ciavolotta ad Agrigento si sono registrati, nelle scorse ore, momenti di tensione e apprensione.

Prima s'è innescato l'allarme per un extracomunitario ospite che sembrava si fosse allontanato dalla struttura. Un falso allarme però visto che l'immigrato è stato ritrovato - grazie alle meticolose e capillari ricerche della polizia - nascosto nel tetto della struttura.

Sempre durante la notte è scattato un altro allarme perché un altro immigrato stava compiendo atti di autolesionismo. In contrada Ciavolotta accorreva, una volta partita la segnalazione, un'autoambulanza del 118 con un medico a bordo. Il sanitario prestava le cure necessarie direttamente sul posto: le ferite che l'immigrato si è provocato sono state giudicate superficiali. Le escoriazioni sono state quindi medicate e non c'è stata esigenza di trasferire l'immigrato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".