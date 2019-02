Cassette pubblicitarie non ancora rimosse, Lillo Firetto blocca le multe

Questa volta, lo "scontro" è stato evitato. Praticamente in extremis, ma scongiurato. Il sindaco Lillo Firetto ha chiesto una moratoria delle sanzioni per mancata rimozione delle cassette di raccolta di volantini e brochure pubblicitari, quelle poste davanti ai palazzi e che - secondo ordinanza dello stesso sindaco - devono essere portate nelle aree condominiali interne. A renderlo noto è stato l'assessore all'Ecologia Nello Hamel.

Appena nella serata di martedì, la polizia municipale aveva - controllando il solo viale Della Vittoria, senza neanche le traverse, - elevato ben 12 multe da 100 euro ciascuna ad altrettanti condomini. Adesso, c'è appunto la richiesta di una "moratoria delle sanzioni in attesa degli incontri che si svolgeranno con i distributori e dell'invio delle diffide alle direzioni centrali delle grandi catene di distribuzione con le quali vengono preannunciate - ha spiegato l'assessore Nello Hamel - le sanzioni che si andranno ad applicare in conseguenza di una scorretta distribuzione dei volantini e in violazione dell'ordinanza sindacale già vigente dal 2015".