In caserma su una moto senza targa: multe per 6.500 euro e sequestro

Si presenta, per l’obbligo di firma, alla caserma Anghelone in sella ad una moto senza targa. Un poliziotto in borghese della sezione Volanti si accorge della mancanza di targa e fa scattare il controllo. Al 46enne, originario del Gambia, alla fine, verranno elevate multe per circa 6.500 euro e gli verrà sequestrata anche la moto. Perché quella due ruote oltre ad essere senza targa era senza assicurazione, l’immigrato non aveva mai conseguito la patente di guida e i documenti del mezzo erano praticamente inesistenti.