Inquilini di case popolari morosi, l'Iacp avvia l'iter per 20 sfratti

Venti sfratti sono già pronti. E' pugno duro, da parte del commissario dell’istituto autonomo case popolari: Gioacchino Pontillo, sugli inquilini morosi che continuano a non versare i canoni di liquidazione. Dopo la fase “bonaria” degli inviti alla regolarizzazione e successivamente con la lettera del legale dell’ente, adesso il commissario dell’Iacp avvia l’azione giudiziaria e fa scattare gli sfratti.

Per venire incontro alle famiglie che abitano negli alloggi popolari e che non si possono permettere di essere puntuali nel pagamento della rata, erano state apportate alcune modifiche al regolamento per la gestione della morosità. Agli utenti che ne facciano richiesta con apposita istanza, il dirigente può autorizzare il pagamento delle somme dovute con scadenza non superiore a 120 mesi e previo pagamento di un anticipo fino al 5 per cento del debito. Ma nonostante questi accorgimenti c’è ancora chi non vuol pagare. Da qui gli sfratti.