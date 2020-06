Litiga con gli impiegati del Comune e manda in frantumi la vetrata: indagini

Discute, animatamente, con un impiegato comunale per presunti ritardi, pare, nel rilascio della carta d’identità, e con un pugno manda in frantumi una vetrata dell’ufficio. E’ accaduto tutto negli scorsi giorni. Soltanto nelle ultime ore, il responsabile del settore di palazzo dei Giganti s’è recato all’ufficio Denunce della Questura ed ha raccontato il momento di caos che s’era venuto a registrare con danneggiamento finale. E’ stata naturalmente formalizzata denuncia a carico di ignoti.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno subito avviato la ricostruzione dell’accaduto – ci stavano, appunto, lavorando ieri – e, in parallelo, anche l’attività investigativa per identificare l’autore del danneggiamento. L’uomo rischia, naturalmente, una denunci alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.