Rinnovo della carta d'identità? "Torni domani" ... e scoppia il caos

Chiede di rinnovare, e con urgenza, la carta di identità perché deve effettuare il chek-in e prendere un aereo. Dagli impiegati di turno dell'ufficio Anagrafe di piazza Gallo si sente rispondere - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - "ritorni domani". Scoppia, fra la giovane che era accompagnata dai genitori e gli stessi impiegati comunali, un alterco e dunque il caos. Sono dovuti intervenire, per ridimensionare la diatriba, gli agenti della polizia municipale che hanno mediato e riportato la calma. La giovane agrigentina ha lasciato gli uffici con in mano la nuova carta d'identità elettronica.

Per rinnovare la carta d'identità serve prenotarsi. Nel corso dei mesi, diverse sono state le proteste della cittadinanza e vi sono stati casi in cui gli agrigentini sono stati mandati via, a mani vuote, dopo ore ed ore d'attesa. Il Comune, per tamponare le criticità gestionali, aveva anche aumentato le postazioni a disposizione.