Biglietti aerei e acquisti in centri commerciali con carte clonate: 4 nuovi casi

Hanno visto addebitarsi, sulla carta di credito, spese per acquisto di biglietti aerei e per shopping in centri commerciali. Spese che, però, loro personalmente non avevano mai fatto. Sono quattro gli agrigentini – dai 30 ai 40 anni – che hanno subito, negli ultimi giorni, delle frodi informatiche su carta di credito. Uomini e donne che increduli ed adirati non hanno potuto far altro che presentarsi all’ufficio denunce della polizia di Stato per raccontare tutto e formalizzare una segnalazione a carico di ignoti.

Diverse le compagnie aeree prescelte e diverse anche le destinazioni. Peccato però che gli agrigentini proprio quei viaggi non li abbiano mai fatti, così come non abbiano fatto alcuno shopping nei centri commerciali. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno raccolto le denunce, a carico di ignoti appunto, e di fatto hanno trasmesso gli incartamenti alla Postale che si occuperà di sviluppare le indagini su quelli che sono dei nuovi casi – gli ultimissimi in ordine di tempo – di clonazione di carta di credito. Quelle carte di credito sono state, in concreto clonate, per poter realizzare gli acquisti – tutti andati a buon fine – con i soldi delle vittime.