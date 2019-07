Il prefetto ha firmato: Carola Rackete allontanata dall'Italia

Il prefetto di Agrigento Dario Caputo, che per tutta la serata è stato in contatto diretto col Viminale, ha appena firmato il provvedimento di allontanamento dall'Italia nei confronti della comandante della Sea Watch3 Carola Rackete, rimessa in libertà stasera dopo che il Gip Alessandra Vella non ha convalidato l'arresto.

La decisione è stata presa dopo avere approfondito i profili amministrativi della vicenda. Il provvedimento del prefetto dovrà, però, essere convalidato dall'autorità giudiziaria.

Si tratta di un provvedimento che non potrebbe essere comunque eseguito prima del 9 luglio, data in cui la comandante deve essere interrogata dalla Procura di Agrigento che indaga su di lei - si tratta del primo fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.