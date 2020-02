Prima sfilata del Carnevale 2020, ecco come cambia la viabilità in centro

Carnevale 2020 anche ad Agrigento. Si comincia oggi con una sfilata cittadina che coinvolgerà tutti gli istituti comprensivi di Agrigento e quant’altri vorranno prendervi parte. Il comandante della polizia municipale, Cosimo Antonica, acquisita la richiesta della Proloco della città dei Templi, ha subito firmato un’ordinanza che rivoluzione la viabilità in centro.

“Considerato che la sfilata si snoderà lungo le vie cittadine con partenza da piazza Pirandello e arrivo in piazza Cavour – ha scritto il comandante dei vigili urbani – è necessario adottare provvedimenti efficaci per limitare i disagi alla circolazione stradale e i pericoli per i partecipanti”. A salvaguardia, dunque, della pubblica incolumità, il comandante della polizia municipale ha stabilito – per oggi – il divieto di sosta, con rimozione a tutti i veicoli, lungo il viale Della Vittoria. Il divieto sarà vigente dalle ore 10 e fino alla conclusione della manifestazione. Il tratto interessato sarà quello antistante alla piazza Cavour, la porzione compresa tra via Vittorio Emanuele e via Del Piave. Disposta anche la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso della sfilata: piazza Pirandello, via Atenea, piazzale Aldo Moro, piazza Marconi e viale Della Vittoria. Non si potrà circolare a partire dalle 10 e fino a cessate esigenze connesse alla manifestazione di Carnevale.

Appare scontato, naturalmente, che non appena il corteo di piccini vestiti in maschera andrà attraversando le zone interessate dalla sfilata, la circolazione stradale verrà subito riaperta. Il personale della polizia municipale – che sarà impegnato nei servizi istituzionali sull’area interessata alla sfilata – provvederà all’istituzione di ulteriori modifiche alla circolazione stradale, modifiche che verranno ritenute necessarie per sopravvenute esigenze.