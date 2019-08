Troppi buchi in organico, l'Asp seleziona medici in Geriatria, Medicina interna e Cardiologia

Servono medici per coprire i posti vacanti nella pianta organica per Geriatria, Medicina interna e Cardiologia. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento prova a correre ai ripari con un avviso straordinario per selezionare, per incarichi a tempo determinato, i medici e tamponare i problemi e le difficoltà. Per Geriatria, l'Asp non dispone alcuna graduatoria specifica, mentre le graduatorie valide di Medicina interna e Cardiologia "non hanno sortito l'effetto di risolvere le criticità" - scrivono dall'Asp 1 di Agrigento - . Ad approvare l'avviso straordinario è stato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito e i direttori amministrativo e sanitario, rispettivamente Alessandro Mazzara e Gaetano Mancuso.

L'istanza dovrà essere inoltrata al direttore generale dell'Asp, in viale Della Vittoria 321 Agrigento tramite Pec all'indirizzo: protocollo@aspag.it. Per l'invio informatico si dovrà usare una casella di posta certificata. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione - rendono noto dall'Asp - determina l'esclusione dall'avviso. Per poter essere inseriti in più graduatorie dovranno essere presentate tante specifiche istanze corredate da completa documentazione. Gli eventuali incarichi saranno conferiti agli aspiranti - prosegue l'Asp -, che risultino essere dei requisiti, secondo l'ordine di graduatoria che verrà formulata in base al punteggio complessivo. La valutazione dei curriculum verrà fatta dai rispettivi direttori delle unità operative complesse interessate.