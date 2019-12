Scoppia l'incendio al carcere: devastata la caldaia a gasolio

Brucia la caldaia a gasolio del carcere "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento. Come se i problemi della struttura penitenziaria non fossero pochi, stanotte è divampato un incendio alla caldaia a gasolio e sono dovuti accorrere i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo ed evitato ulteriori, possibili, danni.

Non è chiaro, non al momento naturalmente, che cosa abbia fatto innescare quello che sembrerebbe essere stato un corto circuito. Non è escluso, ma servirà averne piena contezza, che la caldaia a gasolio non fosse esattamente nuova.