Carcere "Petrusa", dopo 2 anni Pappalardo lascia: trasferito

Il direttore della casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, il catanese Valerio Pappalardo, è stato trasferito. Dopo due anni (si era insediato nell'agosto del 2018) lascerà la città dei Templi - verosimilmente a settembre - per trasferirsi a Parma. Non è chiaro - o meglio non è stato reso ancora noto - chi arriverà al carcere di contrada Petrusa.

