Droga in spiaggia o un "Sos" mirato? Carabinieri setacciano la spiaggia

Hanno ricevuto una segnalazione specifica? Stavano cercando forse qualche nuova scatola di panetti di hashish? O si stavano occupando di qualche verifica mirata? Non è chiaro – non è stato reso noto – perché i carabinieri, durante un orario serale, stessero setacciando una spiaggia di San Leone. La loro presenza non è passata inosservata, neanche ai più distratti. E tanti hanno, forse anche inevitabilmente, pensato ad un ipotetico nuovo ritrovamento di panetti di hashish. Rinvenimento che non è stato però affatto confermato.

Appare scontato, visto anche il riserbo mantenuto, che i carabinieri si siano occupati di qualche delicata verifica mirata. Perché, di fatto, non è usuale che una pattuglia dei carabinieri setacci, in orario serale, una spiaggia. Verosimilmente, ma non è certo, qualcosa potrebbe emergere nei giorni che verranno.

E’ certo comunque che, dopo il rinvenimento – fatto proprio dai carabinieri - dei panetti di hashish spiaggiato, non s’è saputo più nulla di nuovi ed eventuali rinvenimenti, così come è calato il riserbo sull’attività investigativa.