Il concertone di Capodanno, piazza Vittorio Emanuele sbarrata con largo anticipo e traffico in tilt

Piazza Vittorio Emanuele sbarrata. Nell'antivigilia di Capodanno, a metà mattinata, il cuore di Agrigento s'è letteralmente ingolfato - in particolar modo la via San Vito - a causa di quanti, per un motivo o per un altro, cercavano e non trovavano posteggi liberi. Piazza Vittorio Emanuele transennata è stata una sorta di "colpo al cuore" per quanti magari dopo qualche giorno di ferie e di trasferta altrove si sono ritrovati senza la location privilegiata per parcheggiare. La piazza è stata però chiusa - con larghissimo anticipo - per preparare tutto per il concertone di Capodanno.

Mentre gli automobilisti si dividevano fra quanti mugugnavano e quanti si sono, invece, veramente spazientiti nella ricerca di un parcheggio in centro, in Questura si teneva - stamani appunto - un tavolo tecnico interforze per stabilire le modalità del presidio di sicurezza. Con in mano l'elenco delle strade che verranno chiuse e dunque delle deviazioni, le forze dell'ordine si sono occupate di pianificare chi dovrà presidiare piazza Vittorio Emanuele e chi, invece, tutte le vie del circondario. La Digos, naturalmente, si occuperà specificatamente delle misure anti-terrorismo. Misure che, ormai da tempo, vengono previste in occasione dei cosiddetti grandi eventi.

Secondo le stime della Questura di Agrigento, per il concertone di Capodanno - attesissimo l'arrivo di dj Gue Pequegno - le presenze saranno superiori agli altri anni.

Il mega concertone di Capodanno entrerà nel vivo a mezzanotte e mezza circa. I fuochi d'artificio, pagati dal Parco archeologico e paesaggistico "Valle dei Templi", - che si preannunciano essere in grande stile - sono previsti alle 2,30. Un orario che sta sollevando, proprio in queste ore, grandi polemiche. Ma si polemizza anche - non potrebbe andare diversamente, trattandosi della città di Pirandello, - proprio per la scelta di dar vita allo show dei botti.