Sono in arrivo altri 381.726 euro: nuovi cantieri di servizio per sistemare la città

Sono in arrivo altri 381.726,92 euro per la manutenzione straordinaria dei quartieri di Agrigento. E' stata approvata infatti, dalla Regione Siciliana, un'altra assegnazione di risorse al Municipio per i piani di lavoro con cantieri di servizio. E si è arrivati così, con questi ulteriori 381.726,92 euro, ad un milione di euro circa. Con questa ulteriore tranche, una volta presentati i relativi progetti, vi sarà la possibilità di intervenire in altre zone della città e delle periferie e, contemporaneamente, di dare risposte in termini occupazionali a tante persone e alle loro famiglie.

"Stavolta soltanto pochi Comuni siciliani, tra cui Agrigento, sono riusciti a rispondere all'avviso correttamente ed entro i termini per la partecipazione al riparto dei nuovi finanziamenti - ha spiegato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, - . L'amministrazione comunale si è attivata per tempo così da ottenere nuove risorse utilissime per la città, risorse che sopperiscono alle note carenze finanziarie e alla forte diminuzione del personale".

Presto si conosceranno i progetti su cui saranno spalmate queste nuove risorse e il numero di soggetti coinvolti nei cantieri di servizio. Sono somme per interventi che vanno ad aggiungersi alle altrettante somme che sono state destinate ai cantieri di servizio attualmente in corso per scerbatura, pulizia caditoie, derattizzazione, piccole manutenzioni anche nelle scuole e custodia, lotta al randagismo che impiegano 129 persone. Così come si sommano ai 235.155 euro dei cantieri di lavoro per la pavimentazione di un tratto di marciapiede nel viale Dei Giardini e altri interventi di sistemazione a San Leone, oltreché per piazza Madonna della Catena a Villaseta. Un totale di 997.609,63 euro, quindi, per la riqualificazione di diversi quartieri di Agrigento.