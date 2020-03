"Avevo desiderio di pizza", "sono vecchio e non ho mai preso un virus": ancora bugie per stare a zonzo, denunciati

Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Vale anche per gli agrigentini che continuano - reputandosi particolarmente furbi - ad uscire di casa. Confidano, verosimilmente, di non essere pizzicati dalle forze dell'ordine: cosa che non è perché il numero delle denunce sta diventando spaventoso, quando poi si ritrovano davanti una divisa si ingegnano nelle spiegazioni e giustificazioni più curiose, ma anche inverosimili, possibili. Nelle ultime ore, ad esempio, la polizia di Stato - ad Agrigento - ha bloccato, identificato e denunciato due giovani che erano usciti "per comprare caramelle" e "per effettuare una ricarica telefonica".

Tre, tutti a bordo dello stesso veicolo, hanno invece riferito cose differenti: uno ha dichiarato d'essere uscito dalla propria abitazione per comprare le sigarette, un altro ha detto agli agenti che stava andando in farmacia per acquistare farmaci ma non ha esibito scontrini e/o ricette e l’ultimo ha dichiarato di essere stato a fare la spesa ma non aveva con sé né i generi alimentari che in teoria aveva acquistato, né tantomeno gli scontrini fiscali.

Da Agrigento a Canicattì dove gli agenti del locale commissariato, che hanno controllato un anziano uomo che è stato trovato per strada, si sono sentiti rispondere: "Sono uscito da casa per una passeggiata, non ho mai preso un virus in vita mia e quindi non occorre preoccuparsi". Un'altra risposta curiosa si sono sentiti dare i poliziotti che hanno controllato, in orario notturno, un giovane che era alla guida della sua auto: "Avevo desiderio di pizza".