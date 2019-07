Cane si avventa contro i padroni: uno finisce in ospedale, contuso anche un poliziotto

Jack Russell Terrier si avventa contro i propri padroni: una coppia di turisti francesi in vacanza, in questi giorni, ad Agrigento. E’ accaduto tutto a San Leone, all’esterno del camper utilizzato dalla coppia. Uno dei due è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici gli hanno applicato una decina di punti di sutura. E’ stato lanciato, da San Leone, l’Sos e sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Un agente, nel tentativo di bloccare il cane di razza, è stato aggredito dall’animale ed è rimasto leggermente contuso ad un braccio. Anche il poliziotto ha avuto bisogno di fare ricorso alle cure dei medici del nosocomio di contrada Consolida.

A San Leone si è registrato un vero e proprio pandemonio. Anche per gli stessi coniugi, turisti francesi, il comportamento del cane Jack Russell Terrier è risultato essere inusuale e pertanto inatteso. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’azienda sanitaria provinciale che hanno preso in consegna l’animale che è stato ricoverato in una struttura adeguata. Ne verrà valutata la pericolosità. Una cosa però, ieri, sembra essere certa: “E’ impazzito, non lo vogliamo più” – hanno detto i francesi, sia il marito che la moglie, ai poliziotti della sezione Volanti - . Il coniuge che è finito all’ospedale “San Giovanni di Dio” ha riportato diverse ferite e lacerazioni su tutto il corpo. I medici del pronto soccorso gli hanno applicato complessivamente una decina di punti di sutura. Poi, naturalmente, il ferito è stato anche sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, così come, del resto, anche il poliziotto rimasto ferito.