Camera penale "Grillo", eletto il comitato direttivo: ecco da chi è composto

L'avvocato Angelo Nicotra è il presidente e il comitato direttivo è composto dal vice presidente Giovanni Salvaggio, dal segretario Calogero Lo Giudice, dal tesoriere Gianfranco Pilato e da Luigi Troja che si occuperà di eventi formativi. L'elezione per il rinnovo della Camera penale di Agrigento "Giuseppe Grillo" ha portato a questo risultato. Il collegio dei probiviri è composto, invece, dal presidente Daniele Re e da Gianfranco Gueli e Maria Calcara.

"Ringrazio i colleghi della Camera penale di Agrigento per la fiducia datami per il gravoso incarico affidatomi di presidente - ha dichiarato Angelo Nicotra - . Il mio impegno sarà diretto a dare all’avvocatura agrigentina il ruolo che merita per le elevate professionalità che essa esprime nel settore penale e nei confronti dei giovani avvocati con la gestione di corsi di aggiornamento, in modo da garantire la necessaria competenza nel patrocinio dei processi penali. Il momento è il più propizio, date le scelte legislative ultime in tema di prescrizione, per ribadire la funzione costituzionale dell’avvocato quale garante dei diritti di difesa dell’imputato, il quale ha diritto ad un processo equo e che si svolga in tempi brevi".