Cadde dalla biciclette sbattendo la testa: meccanico ancora in coma

Quadro clinico stabile, nella sua gravità. Non ci sarebbe stato nessun miglioramento, ma – per fortuna – neanche un peggioramento per il meccanico sessantenne, molto conosciuto ad Agrigento, che è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto, mentre era in sella alla sua bicicletta, ed aver battuto violentemente la testa. L’agrigentino era e rimane ricoverato – in coma, e quindi con la prognosi sulla vita ancora riservata da parte dei medici, - al reparto di Rianimazione dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

L’incidente di cui, suo malgrado, il meccanico pensionato è stato protagonista si è verificato lungo la strada che collega il quartiere di Fontanelle con la zona industriale. Non è, nonostante il trascorrere dei giorni, chiaro cosa sia successo: perché il sessantenne abbia, all’improvviso, perso l’equilibrio finendo pesantemente sull’asfalto. E’ caduto a causa di un avvallamento della sede stradale? O qualcuno, o qualcosa, gli hanno, all’improvviso, tagliato la strada? Quando un automobilista di passaggio s’è accorto dell’uomo ferito ha fatto scattare i soccorsi e dopo un primo ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio”, i medici ne hanno disposto il trasferimento al nosocomio Nisseno. E da allora, il meccanico agrigentino, è ricoverato in Rianimazione.