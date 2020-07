Cade in casa e si frattura una gamba: soccorsa dai pompieri 88enne

Pensionata di 88 anni cade in casa e si frattura una gamba. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti, all’alba di ieri, in via Verdi. L’anziana, rimasta ferita a causa di una caduta in casa, non riusciva a raggiungere la porta di ingresso per aprirla.

I pompieri sono riusciti ad aprire la porta e i poliziotti hanno subito allertato un’autoambulanza del 118 che ha trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.